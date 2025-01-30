Алифонова Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1979
Дочь: (Алифонова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Алифонов Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
05.02.1985
Дочь: (Алифонова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Алифонов Николай Георгиевич