Алифонова Наталья Фёдоровна 14.06.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифонова Наталья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифонов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
06.02.1979

Дочь: (Алифонова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Алифонов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
05.02.1985

Дочь: (Алифонова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Алифонов Николай Георгиевич

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