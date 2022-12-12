Швабауэр Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти15.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1941
Рождение ребёнка
28.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
15.11.1975