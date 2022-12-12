Швабауэр Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швабауэр Владимир Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

15.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1941
Рождение ребёнка
28.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
15.11.1975
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