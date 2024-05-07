Зыков Иосиф (Осип) Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Федосья Иосифовна
Мать ребёнка: Мавра Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Мавра Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мавра Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зыков Иван Иосифович
Мать ребёнка: Мавра Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Климентьевна