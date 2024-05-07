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Зыков Иосиф (Осип) Иванович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1872

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Зыков Иван Агапович

Мать: Зыкова (Багрецова) Матрена Дорофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Федосья Иосифовна

Мать ребёнка: Мавра Климентьевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Мавра Климентьевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Кирилл Иосифович

Мать ребёнка: Мавра Климентьевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Иван Иосифович

Мать ребёнка: Мавра Климентьевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Климентьевна

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