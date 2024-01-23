Мыльникова (Дюжева) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльникова (Дюжева) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1886

Отец: Дюжев Николай Николаевич

Мать: Дюжева Агрипина Андреевна

Рождение ребёнка
12.04.1915

Сын: Мыльников Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мыльников Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мыльников Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльников Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльников Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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