Мыльникова (Дюжева) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1886
Рождение ребёнка
12.04.1915
Сын: Мыльников Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мыльников Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыльников Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мыльников Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Мыльников Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно