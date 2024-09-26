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Евдокимов Куприян

Место рождения

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

10.04.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Агрипина

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Киприянов Михаил

Мать ребёнка: Иванова Агрипина

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Куприянов Алексей

Мать ребёнка: Иванова Агрипина

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.06.1863 ст.

Сын: Киприянов Тихон

Мать ребёнка: Иванова Агрипина

Бельково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
10.04.1866 ст.

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