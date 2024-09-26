Евдокимов Куприян
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти10.04.1866 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Агрипина
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Киприянов Михаил
Мать ребёнка: Иванова Агрипина
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Куприянов Алексей
Мать ребёнка: Иванова Агрипина
Рождение ребёнка
13.06.1863 ст.
Сын: Киприянов Тихон
Мать ребёнка: Иванова Агрипина
Смерть
10.04.1866 ст.