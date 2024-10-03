Настасья Около 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1824 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евпл Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Стефан Евплов

Отец ребёнка: Евпл Гаврилов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марина Евплова

Отец ребёнка: Евпл Гаврилов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Анна Евплова

Отец ребёнка: Евпл Гаврилов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Авдотья Евплова

Отец ребёнка: Евпл Гаврилов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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