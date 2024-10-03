Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евпл Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Стефан Евплов
Отец ребёнка: Евпл Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марина Евплова
Отец ребёнка: Евпл Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Анна Евплова
Отец ребёнка: Евпл Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Авдотья Евплова
Отец ребёнка: Евпл Гаврилов
Смерть
Неизвестно