Гондатти Николай Львович
Место рождения
Дата рождения03.12.1860
Дата смерти05.04.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860
Место жительства
С 1875
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1908 по 1911
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1911 по 1917
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1918 по 1946
г. Харбин, Китай
Смерть
05.04.1946
г. Харбин, Китай