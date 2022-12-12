Гондатти Николай Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гондатти Николай Львович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.12.1860

Дата смерти

05.04.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1875
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1908 по 1911
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1911 по 1917
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Место жительства
С 1918 по 1946
г. Харбин, Китай
Смерть
05.04.1946
г. Харбин, Китай
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