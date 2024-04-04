Донец Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна
Смерть
Неизвестно