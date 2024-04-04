Донец Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донец Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донец Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Донец Алексеёнок Екатерина Марковна

Смерть
Неизвестно
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