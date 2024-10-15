Рудоменко Петр Васильевич 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудоменко Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.10.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
19.10.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-S?i=625&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.10.1888 ст.
на отведенном кладбище

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