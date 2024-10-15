Рудоменко Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.10.1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.10.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-S?i=625&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.10.1888 ст.
на отведенном кладбище