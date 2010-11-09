Бальжиров Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1984
Отец: Бальжиров Владимир
Рождение ребёнка
09.11.2010
Сын: Бальжиров Тамир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2014
Сын: Бальжиров Донир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.2017
Дочь: Бальжирова Нарана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности