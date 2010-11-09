Бальжиров Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБальжиров Александр Владимирович

Бальжиров Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1984

Отец: Бальжиров Владимир

Мать: Бальжирова Светлана Ванчиковна

Рождение ребёнка
09.11.2010

Сын: Бальжиров Тамир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2014

Сын: Бальжиров Донир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.2017

Дочь: Бальжирова Нарана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close