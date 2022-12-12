Абдулин Потом Богданов Заит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулин Потом Богданов Заит

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712 ст.

Отец: Возможно Богданов Абдула

Мать: не указана

Место жительства
Около 1722 ст.
Шарипово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
По Ревизии 1747г с Ногайской дороги деревни Мряковой В 8 ДВОРЕ 40019 Ненаписанный в прежнюю перепись Заит Абдулин 35 у него дети после переписи рожденные 40020 Рахмангул 40021 Рахимкуд 2 недели У За... Показать все
Место жительства
Около 1747 ст.
Ахметово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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