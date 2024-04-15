Старкина (Иванова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Иванова) Анна Александровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Антон Юрьевич

Рождение ребёнка
30.10.2012

Дочь: Старкина Виктория Антоновна

Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич

Рождение ребёнка
14.02.2018

Сын: Старкин Максим Антонович

Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич

Рождение ребёнка
11.03.2020

Сын: Старкин Алексей Антонович

Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич

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