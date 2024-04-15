Старкина (Иванова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения22.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.2012
Дочь: Старкина Виктория Антоновна
Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
14.02.2018
Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
11.03.2020
Сын: Старкин Алексей Антонович
Отец ребёнка: Старкин Антон Юрьевич