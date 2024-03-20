Чернейкина (Гуменюк) Елена Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1965
Сын: Чернейкин Валерий Иванович
Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич
Рождение ребёнка
07.03.1969
Сын: Чернейкин Виталий Иванович
Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич
Рождение ребёнка
01.03.1975
Дочь: Чернейкина Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич