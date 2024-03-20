Чернейкина (Гуменюк) Елена Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернейкина (Гуменюк) Елена Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1965

Сын: Чернейкин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич

Рождение ребёнка
07.03.1969

Сын: Чернейкин Виталий Иванович

Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич

Рождение ребёнка
01.03.1975

Дочь: Чернейкина Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Чернейкин Иван Астафьевич

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