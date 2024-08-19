Осадчук Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчук Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
11.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчук Виктор Андреевич

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