Осадчук Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
11.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчук Виктор Андреевич