Душинов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
на момент женитьбы в 1904 году ему 25 лет ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.37 Л.26
Бракосочетание
26.01.1904
Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Место жительства
29.01.1907
Рождение ребёнка
16.09.1914
Сын: Душинов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Душинова Евстолия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Душинова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно