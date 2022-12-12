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Душинов Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

на момент женитьбы в 1904 году ему 25 лет ГАВО Ф.496 Оп.52 Д.37 Л.26
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Душинова Евстолия Ивановна

Чеботово, Вепревская волость, Вологодский уезд
Место жительства
29.01.1907
Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1914

Сын: Душинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Душинова Евстолия Ивановна

Красная горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Душинова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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