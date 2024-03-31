Плотников Василий Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1912
Дата смерти01.06.1981
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1912
Отец: Плотников Виталий Яковлевич
Рождение ребёнка
20.09.1947
Сын: Плотников Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
1951
Сын: Плотников Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Плотникова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1981