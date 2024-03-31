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Плотников Василий Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1912

Дата смерти

01.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1912

Отец: Плотников Виталий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1947

Сын: Плотников Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
1951

Сын: Плотников Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Плотникова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Надежда Николаевна

Смерть
01.06.1981
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