Мария Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Матрона Филипповна
Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно