Мария Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кирилл Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Борщев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Борщев Илья Филиппович

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Борщев Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Борщев Яков Филиппович

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Матрона Филипповна

Отец ребёнка: Борщев Филипп Гавриилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борщев Филипп Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Проходы, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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