Богданов Никита Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Никита Ксенофонтович

Богданов Никита Ксенофонтович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Около 1922 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.

Отец: Богданов Ксенофонт Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Богданова Дарья Павловна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Дарья Павловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close