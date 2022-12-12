Богданов Никита Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897 ст.
Отец: Богданов Ксенофонт Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Богданова Дарья Павловна
Место жительства
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Дарья Павловна
Смерть
Неизвестно