Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Миронович

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Степан Миронович

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Рождение ребёнка
23.06.1843

Дочь: Агрипина Мироновна

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.06.1843

Сын: Жерновков Петр Миронович

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1845

Дочь: Старшева Евдокия Мироновна

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.04.1849

Сын: Жерновков Федор Миронович

Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич

Смерть
Неизвестно
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