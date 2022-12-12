Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Миронович
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Степан Миронович
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1843
Дочь: Агрипина Мироновна
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1843
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
18.02.1845
Дочь: Старшева Евдокия Мироновна
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Рождение ребёнка
?.04.1849
Сын: Жерновков Федор Миронович
Отец ребёнка: Жерновков Мирон Андреевич
Смерть
Неизвестно