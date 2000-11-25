Полищук Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Юмень

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
02.01.1925

Дочь: Подолян Елена Михайловна

Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Павлюченко Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Вера Михайловна

Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полищук Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полищук Михаил Макарович

Смерть
Неизвестно
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