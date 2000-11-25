Полищук Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Юмень
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1925
Дочь: Подолян Елена Михайловна
Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Павлюченко Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Вера Михайловна
Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полищук Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Полищук Михаил Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно