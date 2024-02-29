Кульниязова Макпал Сисеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.09.1968
Сын: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич
Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович
Рождение ребёнка
28.03.1971
Дочь: Каиргалиева Кунслу Мергенбаевна
Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович
Рождение ребёнка
15.10.1973
Дочь: Кульниязова Айгуль Мергенбаевна
Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович
Рождение ребёнка
07.07.1977
Дочь: Кульниязова Рауза Мергенбаевна
Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович