Кульниязова Макпал Сисеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульниязова Макпал Сисеновна

Кульниязова Макпал Сисеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1968

Сын: Кульниязов Нурлан Мергенбаевич

Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович

Рождение ребёнка
28.03.1971

Дочь: Каиргалиева Кунслу Мергенбаевна

Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович

Рождение ребёнка
15.10.1973

Дочь: Кульниязова Айгуль Мергенбаевна

Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович

Рождение ребёнка
07.07.1977

Дочь: Кульниязова Рауза Мергенбаевна

Отец ребёнка: Кульниязов Мергенбай Койшекенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close