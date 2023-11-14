Поташова (Москалева) Евфросиния Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоташова (Москалева) Евфросиния Панкратьевна

Поташова (Москалева) Евфросиния Панкратьевна

avatar

Место рождения

Лобово, Могилянская волость, Себежский уезд

Дата рождения

17.01.1909

Дата смерти

10.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1909

Отец: Панкрат?

Мать: не указана

Лобово, Могилянская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1928

Сын: Поташов Виктор

Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович

Рождение ребёнка
13.09.1930

Сын: Поташов Герман Александрович

Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович

Шушары, Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935

Сын: Поташов Лев

Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович

Смерть
10.01.1993
Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.