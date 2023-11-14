Поташова (Москалева) Евфросиния Панкратьевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1909
Дата смерти10.01.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Поташов Виктор
Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович
Рождение ребёнка
13.09.1930
Сын: Поташов Герман Александрович
Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович
Шушары, Пушкинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935
Сын: Поташов Лев
Отец ребёнка: Поташов Александр Викторович
Смерть
10.01.1993
Оредеж, Лужский муниципальный район, Ленинградская область