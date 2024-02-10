Полищук Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полищук Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полищук Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1961

Дочь: Терешкина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Полищук Михаил Сидорович

Смерть
Неизвестно

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