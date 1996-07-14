(Зайцева) Екатерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1907
Дата смерти14.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907
Отец: Зайцев Павел Ефимов
Мать: (Рузакова) Анна Павлова
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Митусов
Рождение ребёнка
23.05.1926
Дочь: (Митусова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Митусов
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Митусова) Елена
Отец ребёнка: Николай Митусов
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Митусова) Нина
Отец ребёнка: Николай Митусов
Рождение ребёнка
1938
Сын: Митусов Алексей
Отец ребёнка: Николай Митусов
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Митусова) Юлия
Отец ребёнка: Николай Митусов
Смерть
14.07.1996