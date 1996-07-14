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(Зайцева) Екатерина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1907

Дата смерти

14.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1907

Отец: Зайцев Павел Ефимов

Мать: (Рузакова) Анна Павлова

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 217об-218 Метрические книги ц. Рождества Богородицы с. Марфина 1907 год 29/31 10 1907 рождение и крещение воспреемники: д. Лысковой крестьянин Иван Борисов Старший и с. М... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Митусов

Рождение ребёнка
23.05.1926

Дочь: (Митусова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Митусов

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Митусова) Елена

Отец ребёнка: Николай Митусов

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Митусова) Нина

Отец ребёнка: Николай Митусов

Рождение ребёнка
1938

Сын: Митусов Алексей

Отец ребёнка: Николай Митусов

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Митусова) Юлия

Отец ребёнка: Николай Митусов

Смерть
14.07.1996

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