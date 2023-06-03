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Фрида
Фрида
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мугиз
Мать
Анвар
Муж
Андрей
Дети
Артем
Добавил:
КМ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Мугиз
Мать:
Анвар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Артем
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
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