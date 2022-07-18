Бем Boem (Вольф Wolf) Ева Катарина Валентиновна
Место рожденияПфальц Бавария
Дата рождения30.04.1702
Дата смерти01.02.1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1702
Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
26.06.1736
Дочь: Кизнер Kisner Анна Елизавета Мария Иоганнесовна
Отец ребёнка: Бем Boem Иоганнес
Пфальц Бавария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бем Boem Иоганнес
Смерть
01.02.1777
Пфальц Бавария