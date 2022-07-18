Бем Boem (Вольф Wolf) Ева Катарина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бем Boem (Вольф Wolf) Ева Катарина Валентиновна

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Место рождения

Пфальц Бавария

Дата рождения

30.04.1702

Дата смерти

01.02.1777

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1702

Отец: Вольф Wolf Иоганнес Валентин Георгиевич

Мать: Вольф Wolf Мария Барбара Иоганнесовна

Пфальц Бавария
Рождение ребёнка
26.06.1736

Дочь: Кизнер Kisner Анна Елизавета Мария Иоганнесовна

Отец ребёнка: Бем Boem Иоганнес

Пфальц Бавария
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бем Boem Иоганнес

Смерть
01.02.1777
Пфальц Бавария
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