Рыжков Николай Полиектович 08.05.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжков Николай Полиектович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1884

Отец: Рыжков Полиект Степанович

Мать: Арапова Анисия Константиновна

Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Арапова Пелагея Григорьевна

Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рыжков Порфирий Николаевич

Мать ребёнка: Арапова Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Рыжкова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Арапова Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
29.01.1920

Жена: Дыбова Наталья Ивановна

Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Рыжков Лев Николаевич

Мать ребёнка: Дыбова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рыжков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дыбова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Рыжков Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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