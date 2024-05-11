Рыжков Николай Полиектович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1884
Бракосочетание
03.11.1902
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рыжков Порфирий Николаевич
Мать ребёнка: Арапова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Рыжкова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Арапова Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
29.01.1920
Жена: Дыбова Наталья Ивановна
Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Дыбова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Дыбова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно