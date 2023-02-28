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Прохоров Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

21.11.1912

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912

Отец: Прохоров Тимофей

Мать: Прохорова Елизавета

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
18.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Евгения Савельевна

Николаевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
1987
Маркелово, Шегарский муниципальный район, Томская область
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