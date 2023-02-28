Прохоров Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1912
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1912
Отец: Прохоров Тимофей
Мать: Прохорова Елизавета
Рождение ребёнка
18.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Евгения Савельевна
Николаевка, Шегарский муниципальный район, Томская область
Смерть
1987
Маркелово, Шегарский муниципальный район, Томская область