Некрасов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1949
Дата смерти07.08.2002
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949
Отец: Некрасов Пётр Иванович
Мать: Некрасова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Некрасова Валентина Фёдоровна
Смерть
07.08.2002
Криулино, Красноуфимский округ, Свердловская область