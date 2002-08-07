Некрасов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1949

Дата смерти

07.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1949

Отец: Некрасов Пётр Иванович

Мать: Некрасова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Некрасова Валентина Фёдоровна

Смерть
07.08.2002
Криулино, Красноуфимский округ, Свердловская область
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