Шикало Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикало Настя Юрьевна
Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикало Данил Юрьевич
Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь
Рождение ребёнка
16.07.1989
Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь