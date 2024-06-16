Шикало Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикало Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикало Настя Юрьевна

Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикало Данил Юрьевич

Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь

Рождение ребёнка
16.07.1989

Сын: Шикало Кирилл Юрьевич

Отец ребёнка: Шикало Юрий Ивановичь

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