Маркушина (Федина) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (Федина) Мария Борисовна

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Место рождения

249712 Bulatovo, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

28.02.1943

Дата смерти

03.05.2019

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1943

Отец: Федин Борис Степанович

Мать: Федина (Евсеева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.05.2019

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