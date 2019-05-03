Маркушина (Федина) Мария Борисовна
Место рождения249712 Bulatovo, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения28.02.1943
Дата смерти03.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.05.2019