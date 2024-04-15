Коровина Палагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Палагея Матвеевна

Коровина Палагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Коровин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Коровин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close