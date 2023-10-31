Торопченова Ульяна Казмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти07.04.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1826 ст.
Дочь: Кудряева Анна Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
Рождение ребёнка
22.08.1829 ст.
Дочь: Дьякова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
Рождение ребёнка
04.04.1832
Дочь: Торопченова Иринья Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1840 ст.
ГАТО 160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь