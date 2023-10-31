Торопченова Ульяна Казмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропченова Ульяна Казмина

Торопченова Ульяна Казмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

07.04.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1826 ст.

Дочь: Кудряева Анна Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1829 ст.

Дочь: Дьякова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1832

Дочь: Торопченова Иринья Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопченов Иван Петров

Смерть
07.04.1840 ст.
ГАТО 160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close