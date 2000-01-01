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Сайфулина Елена Витальевна
Сайфулина Елена Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1982
Пол
Женский
Отец
Сайфулин Виталий Александрович
Мать
Тахмазова Элла Геннадьевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1982
Отец:
Сайфулин Виталий Александрович
Мать:
Тахмазова Элла Геннадьевна
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