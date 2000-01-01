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Сайфулина Елена Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1982

Отец: Сайфулин Виталий Александрович

Мать: Тахмазова Элла Геннадьевна

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