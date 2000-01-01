Рублёв Макар Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Рублев Никита Антонович
Мать: Рублёва ?
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Федосья Макаровна
Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна
Смерть
Неизвестно