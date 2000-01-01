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Рублёв Макар Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Рублев Никита Антонович

Мать: Рублёва ?

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Федосья Макаровна

Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Рублёв Иван Макарович

Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рублёва Домна Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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