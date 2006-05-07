Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1911
Дата смерти07.05.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911
Отец: Ерошин Иван Иванович
Мать: Ерошина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Жарова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
22.07.1935
Сын: Жаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
25.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
01.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.05.2006
Москва, город федерального значения Москва