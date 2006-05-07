Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Ерошина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.08.1911

Дата смерти

07.05.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

1931 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1911

Отец: Ерошин Иван Иванович

Мать: Ерошина Ольга Михайловна

Гулынки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Жарова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
22.07.1935

Сын: Жаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
25.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жаров Алексей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Алексей Кузьмич

Смерть
07.05.2006
Москва, город федерального значения Москва
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