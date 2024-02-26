Ломакина (Фролова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина (Фролова) Татьяна

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Место рождения

РОССИЯ

Дата рождения

27.11.1921

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921

Отец: Фролов Семен

Мать: Фролова (Спичкина) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломакин Петр 1 Дед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакин) Валентина

Отец ребёнка: Ломакин Петр 1 Дед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломакин Петр 1 Дед

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломакин Петр 1 Дед

Смерть
27.06.1987
Причина смерти: Нещасний випадок
Похороны
Неизвестно

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