Ломакина (Фролова) Татьяна
Место рожденияРОССИЯ
Дата рождения27.11.1921
Дата смерти27.06.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1921
Отец: Фролов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакин) Валентина
Отец ребёнка: Ломакин Петр 1 Дед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.06.1987
Причина смерти: Нещасний випадок
Похороны
Неизвестно