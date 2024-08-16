Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895

Муж: Кудрявцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
02.01.1897

Сын: Кудрявцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
16.10.1898

Сын: Кудрявцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
11.03.1902

Дочь: (Кудрявцева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
25.01.1905

Дочь: (Кудрявцева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович

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