Кудрявцева (Плеханова) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1895
Рождение ребёнка
02.01.1897
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
16.10.1898
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
11.03.1902
Дочь: (Кудрявцева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
25.01.1905
Дочь: (Кудрявцева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кудрявцев Иван Гаврилович