Егор (Георгий) Давидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Давид Данилов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Георгиев
Мать ребёнка: Евдокия Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Георгиева
Мать ребёнка: Евдокия Евсеева