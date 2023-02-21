Егор (Георгий) Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор (Георгий) Давидов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Давид Данилов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Георгиев

Мать ребёнка: Евдокия Евсеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия Евсеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Георгиева

Мать ребёнка: Евдокия Евсеева

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