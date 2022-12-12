Миронова (Курганова) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1830 ст.
Дата смерти25.10.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1866 ст.
Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
25.10.1874 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умерла в возрасте 45 лет от простуды"