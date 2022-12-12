Миронова (Курганова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Курганова) Наталья Петровна

Миронова (Курганова) Наталья Петровна

avatar

Место рождения

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

21.08.1830 ст.

Дата смерти

25.10.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаган, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.11.1866 ст.

Муж: Кузнецов Тихон Алексеевич

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
25.10.1874 ст.
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
"умерла в возрасте 45 лет от простуды"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close