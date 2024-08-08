Маурина Агриппина Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шишинер, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1890
Отец ребёнка: Маурин Никанор Ермолаев
Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно