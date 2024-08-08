Маурина Агриппина Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маурина Агриппина Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шишинер, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маурин Никанор Ермолаев

Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Маурин Тимофей Никаноров

Отец ребёнка: Маурин Никанор Ермолаев

Петропавлово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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