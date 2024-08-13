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Авдонин Ион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдонин Федор Ионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганина (Авдонина) Неизвестно Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Маричева (Авдонина) Наталья Ионовна

Мать ребёнка: не указана

Алентьевка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1906

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