Авдонин Ион Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганина (Авдонина) Неизвестно Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Маричева (Авдонина) Наталья Ионовна
Мать ребёнка: не указана
Алентьевка, Балтайский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Около 1906