Лавров Петр Варсонофиевич
Место рожденияс.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл
Дата рождения29.06.1895
Дата смерти26.10.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1895
с.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лавров Петр Петрович
Мать ребёнка: Лаврова Глафира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврова Глафира Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1950