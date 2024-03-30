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Лавров Петр Варсонофиевич

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Место рождения

с.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл

Дата рождения

29.06.1895

Дата смерти

26.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1895

Отец: Лавров Варсонофий Финеесович

Мать: Лаврова Мария Николаевна

с.Усть-Кулое, Вельский р-н, Архангельская обл
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лавров Петр Петрович

Мать ребёнка: Лаврова Глафира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврова Глафира Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова Глафира Александровна

Смерть
26.10.1950
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