Александра Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Матвеева

Александра Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

Рождение ребёнка
09.05.1866

Дочь: Ирина мл.

Отец ребёнка: Василий Тимофеев

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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