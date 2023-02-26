Александра Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
Рождение ребёнка
09.05.1866
Дочь: Ирина мл.
Отец ребёнка: Василий Тимофеев
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно