Смирнов Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин (Смирнов) Вадим Алексеевич

Мать ребёнка: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузгина (Смирнова) Аида Алексеевна

Мать ребёнка: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна

Бракосочетание
1928

Жена: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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