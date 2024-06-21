Смирнов Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузгин (Смирнов) Вадим Алексеевич
Мать ребёнка: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузгина (Смирнова) Аида Алексеевна
Мать ребёнка: Лузгина (Тихомирова) Наталья Андреевна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
1928
Смерть
Неизвестно