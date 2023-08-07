Туранов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туранов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туранов Илья Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туранова Вероника Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туранова Полина Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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