Халюшев Сайфетдин Гафарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халюшев Гафар Яфарович
Рождение ребёнка
10.05.1917
Сын: Халюшев Халил Сайфетдинович
Мать ребёнка: Халюшева Шарифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Бадигель Сайфетдиновна
Мать ребёнка: Халюшева Шарифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халюшева Хадича Сайфетдиновна
Мать ребёнка: Халюшева Шарифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халюшева Шарифя
Смерть
Неизвестно