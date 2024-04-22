Халюшев Сайфетдин Гафарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшев Сайфетдин Гафарович

Место рождения

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халюшев Гафар Яфарович

Мать: не указана

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.05.1917

Сын: Халюшев Халил Сайфетдинович

Мать ребёнка: Халюшева Шарифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Бадигель Сайфетдиновна

Мать ребёнка: Халюшева Шарифя

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халюшева Хадича Сайфетдиновна

Мать ребёнка: Халюшева Шарифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халюшева Шарифя

Смерть
Неизвестно
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