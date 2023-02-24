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Лукин (однодворец) Иван Григорьевич

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Место рождения

Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.

Дата рождения

15.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885

Отец: Лукин (однодворец) Григорий Васильевич

Мать: Лукина Евдокия Ивановна

Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
18.03.1906

Дочь: Егорова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
16.10.1914

Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович

Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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