Лукин (однодворец) Иван Григорьевич
Место рожденияРоссийская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Дата рождения15.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885
Российская Империя, Костромская губерния, Чухломской уезд, Каликинская волость, деревня Игнатово.
Рождение ребёнка
18.03.1906
Дочь: Егорова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
16.10.1914
Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович
Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно