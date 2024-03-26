Ермолова Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розанов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Розанов Николай Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1899
Сын: Розанов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Розанов Николай Васильев
Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно