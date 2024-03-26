Ермолова Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолова Анна Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

yr
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Николай Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розанов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Розанов Николай Васильев

Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Розанов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Розанов Николай Васильев

Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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