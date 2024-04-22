Иванов Николай Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Иванов Антон
Рождение ребёнка
Около 1871
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Иванов Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Иванова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Иванова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Иванов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Иванова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Иванова Дарья Е
Смерть
Неизвестно