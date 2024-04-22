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Иванов Николай Антонович

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Иванов Антон

Мать: не указана

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Иванов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Иванов Ефим (Евфимий) Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Иванов Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Иванова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Иванова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Иванов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Иванова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Иванова Дарья Е

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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